Márcio Corrêa vota acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro

"Estamos mostrando a força econômica e política de Anápolis", diz candidato do PL

Isabella Valverde - 27 de outubro de 2024

Imagem mostra Márcio Corrêa, Walter Wosgrau e família. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Na tarde deste domingo (27), o candidato Márcio Corrêa (PL) votou no Colégio Delta, antigo Educandário Espírita, ao lado do ex- presidente Jair Bolsonaro (PL).

O postulante estava também acompanhado de apoiadores, além do vice, Walter Wosgrau, Major Vitor Hugo (PL) e do senador Wilder Morais (PL).

Durante entrevista, Márcio Corrêa ressaltou que a presença do ex-presidente é a demonstração da importância não só econômica como política da cidade. “É a quarta vez que ele prestigia o processo eleitoral em Anápolis”, lembrou.

Questionado sobre a inexperiência na administração pública, Márcio fez um paralelo com a iniciativa privada.

“Com pouco, fiz muito na iniciativa privada, com responsabilidade e prosperidade. Não é diferente na vida pública”, explica.