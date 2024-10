Marginal Botafogo tem trânsito alterado pelos próximos 15 dias; saiba como se precaver

Motoristas deverão redobrar atenção durante os procedimentos na via

Paulo Roberto Belém - 29 de outubro de 2024

Obra provoca desvio no local (Foto: Seinfra)

Condutores de veículos que têm a Marginal Botafogo como itinerário rotineiro, em Goiânia, deverão ficar atentos à alteração no trânsito da via-expressa que ocorre a partir desta terça-feira (29).

Por conta de uma obra de infraestrutura, o trânsito está sendo feito em meia pista no sentido Jardim Goiás-Centro, requerendo atenção dos motoristas no trecho entre a Avenida A e a Rua 243.

A Prefeitura informou que agentes de trânsito da Mobilidade estão no local realizando o controle viário com utilização do modelo “Pare e Siga”, a fim de evitar acidentes com usuários da via durante o processo de descarga dos caminhões na obra.

Sobre a obra

O alto volume de água da chuva que caiu no último domingo (27) provocou o rompimento do gabião no local, o que foi constatado na segunda-feira (28) pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).

Na manhã desta terça-feira, as equipes iniciaram as obras fazendo de um lado a recuperação da estrutura com pedras, para conter o processo erosivo.

Assim que o trabalho for concluído neste local, em cerca de 15 dias, as equipes farão manutenção preventiva em outros três pontos da Marginal Botafogo, com reforço das encostas com argamassa e recuperação de processos erosivos.

O primeiro será nas proximidades da ponte da Rua 21; outro nas proximidades do Viaduto da Moda, na região da 44; e outro entre o Complexo Viário Jamel Cecílio e a Avenida Segunda Radial.