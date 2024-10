Os 6 animais considerados os mais feios de todo o planeta Terra

Nem só de beleza, fofura e selvageria vivem as espécies do mundo animal

Magno Oliver - 31 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Mundo Natural)

O mundo animal é um meio com tanta diversidade, que além de belas espécimes, também existem animais muito feios por vários aspectos.

Dessa forma, um fórum criado no Reddit elegeu alguns dos animais mais feios do mundo inteiro. A lista reuniu os top 6 mais judiados de aparência que existem na natureza.

Os 6 animais considerados os mais feios de todo o planeta Terra

1. Macaco-narigudo

O macaco-narigudo é conhecido mundialmente pelo seu nariz protuberante e aparência para lá de incomum. O pequeno desprovido de beleza habita as florestas de Bornéu, localizada nas margens dos rios e pântanos. Ele pertence à família dos cercopitecídeos, espécies que passam bastante parte do tempo em árvores e no solo à procura de alimentos.

2. Enguia-lobo

Ela é considerada estranha e tem uma cabeça larga com dentes muito afiados. Assim, ela vive em águas frias do Pacífico Norte e se esconde em cavernas submarinas. A enguia-lobo é encontrada em florestas de kelp do Pacífico Norte, Japão até Rússia, incluindo Alasca, Canadá e Califórnia.

3. A rã-púrpura da Índia

Direto o fundo do mar, essa rã passa a maior parte do ano no subterrâneo e só aparece na época das monções. Por conta do estilo de vida muito recluso, elas só foram descobertas em 2003. Assim, a espécie é rara e está ameaçada de extinção por conta da área onde vivem ser muito pequena e explorada pelo agro.

4. Rato-toupeira-pelado

Vivendo em áreas selvagens de países da Etiópia e Somália, o rato-toupeira-pelado é um animal que causa muito medo nas pessoas. Assim, o roedor pertence à família Bathyergiade. Em estado de ameaça de extinção atualmente, a espécie ainda é útil para estudos científicos, pois é um animal com uma habilidade de ser imune ao câncer e resistente a alguns tipos de dor.

5. Tarântula Gooty

Ela tem várias perninhas e uma aparência assombrosa. Não queira encontrar este animal no escuro. Assim, um ponto interessante é que ela possui um corpo azul vibrante e aparência intimidadora. Essa espécie de aranha é nativa das florestas da índia e passa grande parte do tempo de vida se deslocando entre árvores.

6. Peixe-bolha

Por fim, esse animal é bem estranho e de uma aparência que dá medo só de olhar. O peixe-bolha, uma criatura gelatinosa de aparência caída, triste e deformada é uma espécie solitária e tranquila. Ele vive nas profundezas dos oceanos ao redor da Austrália e da Tasmânia.

