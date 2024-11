Conheça o Gran Life, mega empreendimento na Avenida Goiás que já ganhou data de inauguração

Além de área residencial, local vai contar com shopping e complexo hospitalar com consultoria do Hospital Sírio-Libanês

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Ainda em construção, Complexo Gran Life tem previsão de inauguração em 2026. (Foto: Divulgação)

O empreendimento Gran Life, que promete ser o primeiro complexo de uso misto de Anápolis, com direito a torre residencial, shopping, centro clínico e um hospital padrão Sírio-Libanês – tudo que é necessário para viver com mais qualidade e praticidade no dia a dia – tem tido obras cada vez mais avançadas.

Localizado na Avenida Goiás, no Centro, o estabelecimento tem investimento de R$ 190 milhões e está sob a responsabilidade das empresas Atmo Desenvolvimento Imobiliário, ABL Prime e Queiroz Silveira.

Com previsão de inauguração em agosto de 2026, o local deve se tornar referência na “Manchester goiana”, sendo construído em uma área total de 5.302,17 m² com estrutura que engloba um centro comercial, 244 salas empresariais, 156 apartamentos residenciais, incluindo área de lazer.

Já a área business alia espaço gourmet, restaurante no terraço e no rooftop, disponibilizando um sistema tecnológico de agendamento através do aplicativo exclusivo do empreendimento.

Outro diferencial do Gran Life será destinado a uma atenção especial ao setor de saúde, como apontou Fernando Fonseca Filho, diretor do mixed-use e do grupo imobiliário ABL Prime.

Ao Portal 6, o executivo explicou que o projeto, iniciado em 2019, contará com 101 leitos de internação e 20 vagas para pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Antes com planos envolvendo maternidades, agora, toda a operação foi concentrada nas áreas de urgência e emergência hospitalar, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, coleta de materiais para exames laboratoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapia.

De acordo com ele, pelo menos quatro dos 19 andares serão inteiramente dedicados ao medical center, com divisões para o hospital e o Serviço de Apoio Diagnóstico. A circulação, tanto dos externos quanto dos internados, será facilitada por meio de áreas de integração por todo o espaço.

“As pessoas podem esperar uma edificação altamente tecnológica, projetada com as melhores práticas de engenharia”, disse Fernando Fonseca Filho, em entrevista à reportagem.

Tamanho investimento, não por acaso, envolveu o Hospital Sírio-Libanês, um dos maiores nomes da saúde no Brasil, no processo de consultoria, que, segundo o diretor, surgiu após “um alinhamento natural de valores”.

“Observamos que tanto nossa empresa quanto o Sírio-Libanês compartilham o compromisso com a excelência em saúde, a inovação e a qualidade no serviço prestado”, enfatizou.

“Esse alinhamento de visão nos motivou a iniciar conversas que, rapidamente, evoluíram para a proposta de trazer uma infraestrutura hospitalar de ponta para a cidade”, completou.

Ao ser perguntado sobre a escolha de Anápolis como local para o Gran Life, Fonseca Filho destacou uma série de características que os fizeram optar pela cidade, dentre elas a elevada renda média, alto nível de vínculo empregatício e número de empresas e oportunidades no mercado imobiliário.

“A cidade está entre as 100 melhores para se investir, possui uma região turística voltada para negócios, e é o segundo maior polo farmoquímico do Brasil. Além disso, conta com 397 mil habitantes e um PIB de 13 bilhões de reais, e é uma das localidades que mais cresceram em população e renda nos últimos 20 anos no Centro-Oeste e em Goiás”, destacou.