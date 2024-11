Mais da metade dos eleitores dos EUA devem votar antes da data oficial do pleito

GABRIEL BARNABÉ

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (31) revelou que mais da metade dos votos na eleição dos Estados Unidos devem ser emitidos antes do dia oficial –próxima terça, 5 de novembro. Segundo o levantamento do instituto Gallup, o eleitorado democrata está mais entusiasmado do que o republicano para votar.

Os dados apontam que 42% dos eleitores registrados planejam votar na terça-feira; por outro lado, 54% afirmam que já o fizeram ou planejam fazer antes da data final. No mesmo período das eleições de 2020, o número de pessoas que votariam antecipadamente era ainda maior, 64%.

Na modalidade antecipada, os eleitores democratas estão mais presentes que os republicanos. Entre os eleitores registrados que dizem ser democratas ou simpatizantes do partido, 63% afirmam já ter votado ou dizem que votarão previamente. Entre os republicanos e simpatizantes, o número é menor: 47%.

No último ciclo, essa lacuna entre os apoiadores dos dois partidos foi similar. Nas eleições anteriores a 2020, no entanto, republicanos e democratas tinham praticamente a mesma probabilidade de votar antecipadamente, segundo o Gallup.

O levantamento também questionou os eleitores acerca do entusiasmo para votar: 70% afirmam se sentir mais entusiasmados que o normal.

O número teve um aumento considerável depois da desistência de Joe Biden e o anúncio de Kamala Harris como candidata democrata.

Entre os apoiadores e simpatizantes do partido, 79% disseram estar mais entusiasmados após a troca, contra 57% que expressavam o sentimento anteriormente.

Num panorama geral, os dados mais recentes demonstram os eleitores alinhados ao Partido Republicano menos entusiasmados: 67%, ante 77% dos democratas. Os níveis são bem próximos aos observados quatro anos atrás.

Os cidadãos também foram questionados quanto aos contatos das campanhas democrata e republicana. 42% dos entrevistados disseram ter sido impactados pela campanha de Kamala, contra 35% que afirmam o mesmo de Donald Trump. Os eleitores se referem a contatos por telefone, e-mail, correio, pessoalmente ou de qualquer outra forma.

Até mesmo entre os apoiadores, a tendência se mantém: 58% dos eleitores com inclinação democrata relatam ter sido impactados pela campanha do partido, ante 40% dos simpatizantes republicanos que dizem o mesmo de seu próprio reduto.

Quanto ao partido oposto, 25% dos republicanos afirmam ter sido impactados pelas ações de Kamala, enquanto 31% dos democratas dizem o mesmo sobre os conteúdos de Trump.

A pesquisa do Gallup entrevistou 1.007 pessoas, de 14 a 27 de outubro, em todos os estados americanos. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.