Painel gigante do novo Centro Administrativo é tombado como patrimônio de Anápolis

Obra não poderá sofrer com alienação, destruição ou modificação

Pedro Hara - 01 de novembro de 2024

Inauguração do novo Centro Administrativo de Anápolis (Foto: Caio Henrique)

Roberto Naves (Republicanos) sancionou o projeto de lei apresentado pela Mesa Diretora da Câmara de Anápolis que tomba como patrimônio de Anápolis o painel do novo Centro Administrativo.

O texto foi publicado na edição desta quinta-feira (31) do Diário Oficial do Município (DOM). Com a sanção, a obra não poderá sofrer alienação, destruição ou modificação.

O painel custou quase R$ 1 milhão aos cofres da Administração Municipal e foi inaugurado no dia 07 de agosto, junto com a nova sede do Executivo anapolino.