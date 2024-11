Policial da CPE de Anápolis conquista medalha em campeonato mundial de karatê: “muito esforço”

Sargento J. Junior conciliou a paixão pelo esporte com a vida de militar, vencendo prêmios pelo Brasil e pelo mundo

Thiago Alonso - 01 de novembro de 2024

Militar representou o Brasil no mundial. (Foto: Arquivo Pessoal)

Quem vê o 3º sargento J. Junior da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) em ação, mal sabe que, além da farda da Polícia Militar (PM), o homem, de 33 anos, também foi responsável por representar Goiás em um prêmio de reconhecimento internacional.

O policial, que é faixa preta em karatê, foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Artes Marciais, realizado no mês de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

Apesar de uma vitória de peso, Jurandi Campos Araújo Júnior contou, em entrevista ao Portal 6, que só conseguiu a tão sonhada medalha após o que definiu como “muito esforço”.

“Minha trajetória no karatê começou quando eu era criança. Quando eu tinha 10 anos, me matriculei em uma escola de karatê da minha cidade e aí comecei a treinar”, disse.

Por um período, o atleta acabou se afastando da atividade esportiva, mas, por acaso do destino, retornou e voltou a praticar, momento em que entrou de vez no mundo da luta.

Daí em diante, o policial militar não parou mais, se aperfeiçoando cada vez mais no mundo do karatê. Foi nessa época que ele começou a ganhar campeonatos regionais e nacionais.

“Sempre gostei de luta e o meu esporte preferido sempre foi o karatê. Já fui campeão goiano várias vezes, principalmente quando criança. Mas os títulos mais recentes que eu tive foram o segundo lugar no Campeonato Brasileiro no ano passado e, neste ano, o terceiro lugar no brasileiro”, relembrou.

Essa vitória no Campeonato de Artes Marciais do Brasil, aliás, foi responsável por garantir para ele uma vaga representando o país na competição mundial.

Na Argentina, Jurandi foi vitorioso, ficando em terceiro lugar na categoria kumite, de luta, para atletas de 18 a 34 anos, com peso acima de 84 kg.

A conquista garantiu ao 3º sargento uma medalha de bronze, além de muito orgulho para Abadiânia, cidade onde ele vive até hoje, para a corporação da CPE de Anápolis e, claro, para todo o estado de Goiás.