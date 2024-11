Previsão é de altíssimo volume de chuva em Goiás no domingo (03); veja cidades

Cimehgo ainda alerta sobre a possibilidade da formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Todas as regiões estão previstas para terem pancadas (Foto: Agência Cora Coralina)

Já neste domingo (03), as chuvas devem seguir firmes em todo o território goiano, com algumas áreas do estado registrando entre os maiores volumes previstos até então para o período chuvoso.

A região com este maior índice é o Sul goiano, com 50 mm. Na sequência, vêm as regiões Central e Sudoeste, com 40 mm cada. Depois, com 35 mm, aparecem o Norte e Leste do estado e, por último, a parte Oeste, com 30 mm, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Com relação aos municípios, Rubiataba aparece listada com o maior volume previsto, de 20 mm. Em seguida, vêm Itumbiara, Três Ranchos, Cumari, Ipameri, Cristalina, Araguapaz, São João da Paraúna, Firminópolis e Minaçu, com 15 mm cada.

Na sequência, Goiânia, Anápolis, Jataí, Goiandira, Aruanã, Doverlândia e Cocalzinho devem registar 12 mm.

Dando sequência e com 10 mm previstos, estão os municípios de Catalão, Luziânia, Ouvidor, Nova Aurora, Formosa, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Iporá, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia e Palminópolis.

O centro de meteorologia ainda fez um alerta com relação à possibilidade da formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas.