Tom Holland admite que joga nome de Zendaya no Google para ver o que falam sobre ela

O ator Tom Holland, 28, conta que tem um jeito inusitado para saber se está tudo bem com a namorada, a atriz Zendaya, 28.

Segundo ele, regularmente entra no Google e joga o nome dela para saber o que tem se falado sobre a amada.

“Eu não tenho usado muito minhas redes sociais. Mas eu verifico para ver se tudo está bem, e apenas para garantir que estamos todos bem. Então, eu apenas dou uma olhada no Google, olho para as notícias e digo: ‘ela está bem'”, disse ele em entrevista ao programa On the Menu! de Samah Dada.

O artista, confirmado para três novos filmes, conheceu Zendaya nas gravações da trilogia do “Homem-Aranha” da Marvel, em 2017, quando fizeram par romântico.

Em 2023, o ator contou como começou o namoro. “No início do nosso relacionamento, consertei a porta da casa da minha namorada”, disse Holland, sem mencionar Zendaya nominalmente. “Estava na casa dela e a porta estava quebrada. Então eu disse: ‘Vou consertar essa porta para você’. Agora estamos apaixonados”, brincou o ator.