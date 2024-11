BYD: concessionária investe R$ 6 milhões em Rio Verde e prospecta abertura em outras 4 cidades

Marca chinesa tem focado no estado, que conhecido como um dos principais focos do empreendedorismo de agronegócio do Brasil

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Concessionária tem expandido a presença no mercado goiano. (Foto: Reprodução/Instagram)

Comemorando novos lançamentos, a BYD Vitória Motors, concessionária do Grupo Águia Branca, injetou investimento de R$ 6 milhões em Rio Verde – cuja inauguração foi em abril deste ano – e foca na abertura em novas cidades de Goiás.

Assim, a concessionária planeja uma série de lançamentos já para o primeiro semestre de 2025, todas com investimentos milionários. Dentre as localidades que receberão novas unidades estão Itumbiara, Jataí e Catalão, grandes nomes do agronegócio goiano.

Além disso, uma instalação temporária deve chegar em Aparecida de Goiânia, no Shopping Buriti, com um espaço de 4 mil metros quadrados, com previsão para maio de 2025.

Não o bastante, ainda no mesmo ano, Goiânia deve receber mais uma loja, com uma fachada de 100 metros, também na avenida Deputado Jamel Cecílio, complementando, ao todo, nove concessionárias simultâneas do grupo Águia Branca no estado.

Alavancada

Com apenas um ano de presença no estado, a primeira loja da marca chinesa chegou a Goiás em setembro de 2023, estrategicamente localizada na avenida Deputado Jamel Cecílio, uma das principais vias de Goiânia.

Além da capital, a BYD também já marca presença no coração do Brasil, com um estabelecimento na avenida Brasil Sul, em Anápolis.