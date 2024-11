Ladrões são presos poucos momentos após assaltarem jovem em Anápolis

Vítima foi surpreendida e agredida com capacete pela dupla, antes de acionar uma viatura da Polícia Militar

Samuel Leão - 03 de novembro de 2024

Roubo aconteceu no bairro Jardim Promissão. (Foto: Reprodução/Google)

Na manhã deste domingo (03), uma dupla, que realizou um assalto à uma jovem, de 20 anos, foi rapidamente capturada, em Anápolis. Um adolescente, de 17 anos, e um homem, de 37, a abordaram em uma motocicleta, a agredindo e levando o celular.

O caso ocorreu por volta das 10h da manhã, quando a vítima foi encontrada em desespero, por uma patrulha da Polícia Militar (PM), no Bairro Jardim Promissão. Ela relatou ter sido surpreendida pelos dois indivíduos nas proximidades da BR-414.

Os assaltantes a agrediram com um capacete, provocando ferimentos nos braços dela, e depois tomaram o aparelho celular, que levava na capinha um cartão bancário. Cientes do ocorrido, os militares realizaram buscas pela região e se depararam com um dos suspeitos.

Encontraram o mais velho da dupla que, após identificado, foi revelado que já até tinha passagem por tráfico de drogas. Ao ser abordado pela guarnição, ele reconheceu ter praticado o crime e indicou que o celular estaria na casa do comparsa – o menor de idade.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com o portão trancado, porém, ao dar a volta no lote, conseguiram acessar a casa pela lateral e abordaram o suspeito. Ele também admitiu a participação no ocorrido e buscou o celular, escondido embaixo da própria cama.

Ambos foram conduzidos para a delegacia e responderão pelo crime de roubo. A vítima teve os bens devolvidos e prestou depoimento à Polícia Civil (PC), que deverá investigar o caso.