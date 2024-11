Preso homem que estava ‘fazendo o limpa’ em fios de cobre de residências e comércios de Anápolis

Após constatarem o reconhecimento do suspeito, uma guarnição da Polícia Militar (PM) saiu em diligência, realizando buscas pela região

Samuel Leão - 04 de novembro de 2024

Homem carregava sacola com furtos no momento da abordagem. (Foto: Reprodução)

Na noite deste domingo (03), um homem, de 33 anos, que estava “fazendo o limpa” em equipamentos elétricos, fiações e até canteiros de obras dos bairros Residencial Rio Jordão e do Centro de Anápolis, foi preso pelas autoridades. Ele estaria praticando os crimes recorrentemente, desde o dia 1º de novembro.

Segundo um empresário, que está construindo duas casas na região, no primeiro dia útil do mês, o suspeito teria pulado o muro, adentrando o lote onde furtou uma parafusadora elétrica, uma extensão e vários cabos de fiação – avaliados em cerca de R$ 1000. Para sair, ele teria utilizado uma escada da própria construção.

Poucos dias depois, foi a vez de um morador se deparar com quedas de energia e, ao sair de casa, descobriu que haviam desligado o relógio e tentando retirar a estrutura. Apesar da tentativa, nenhum bem chegou a ser furtado. No domingo (03), o mesmo dono da obra, furtada pelo suspeito, o reconheceu após ele abordar outra residência.

Segundo informações preliminares, ele estaria atuando intensamente na região, levando consigo grandes sacolas pelas ruas e, supostamente, até uma mala, onde eram guardados os itens. Após constatarem o reconhecimento do suspeito, uma guarnição da Polícia Militar (PM) saiu em diligência, realizando buscas pela região.

O indivíduo, com atitude suspeita e correspondente à identificação, foi localizado ainda no bairro. Com ele, havia uma sacola com diversos fios de cobre e disjuntores, de modo que foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como furto e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).