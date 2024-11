BK anuncia presente para alunos que estão fazendo o Enem 2024; veja como retirar

Ação tem como objetivo incentivar a presença dos estudantes na prova

Gabriella Licia - 05 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O Burger King anunciou nesta terça-feira (05) que vai oferecer uma porção de batata frita ou de anéis de cebola de graça para os participantes do Enem 2024.

A novidade foi confirmada pela Zamp, operadora da rede no Brasil, ao canal de notícias CNN.

Conforme a rede, a ação, que conta com a parceria da Faculdade Anhanguera, tem como objetivo incentivar a presença dos estudantes na prova.

O modelo segue a campanha “Compro seu Voto”, em que a marca trocou comprovantes por acompanhamentos no passado.

Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que a a taxa de abstenção no primeiro dia do exame, realizado no último domingo (03), foi de 26,6%.

Segundo o órgão, uma queda em relação a 2023 e 2022, quando as ausências chegaram a 28,1% e 28,3%, respectivamente.

Para garantir o presente, os inscritos devem apresentar um dos cadernos da prova – seja o da 1ª etapa, do dia 3, ou da 2ª, que acontecerá no dia 10 – em qualquer restaurante do BK na próxima segunda-feira (11).