Ciência revela a idade em que os humanos atingem o ápice da tristeza

Após análise em mais de 134 países, pesquisadores encontraram a resposta

Magno Oliver - 05 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Drazen Zigic/Freepik)

Se fosse para definir uma fase de vida em que o ser humano atinge o ápice da tristeza, como certeza muita gente diria que a fase da vida adulta, não é mesmo?

No entanto, e a idade em que os humanos chegam à curva da felicidade? Como seria possível dizer em que momento a nossa tristeza chega ao ápice?

Uma pesquisa realizada em 134 países pelo economista David Blanchflower, professor da universidade Dartmouth College, nos EUA, encontrou a resposta.

Ciência revela a idade em que os humanos atingem o ápice da tristeza

O estudo foi publicado pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA, e apontou que existe uma “curva da felicidade” que está presente na maior parte dos países.

Os bancos de dados concluíram que as pessoas se sentem melhores na adolescência, mais infelizes até o fim dos 40 e depois valorizamos a sensação de bem-estar quando nos aproximamos da velhice.

Os maiores momentos de felicidade estão na fase inicial da vida e depois dos 50 anos.

A idade mais infeliz das pessoas nos países desenvolvidos é em média por volta dos 47,2 anos. Já nos países em desenvolvimento, a média de idade é de 48,2 anos.

“É algo que os humanos têm profundamente enraizado nos genes. Os macacos também têm uma curva de felicidade em forma de U”, diz Blanchflower à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

“Aos 47 anos, a gente se torna mais realista, já se deu conta que não vai ser o presidente do país. Aos 50 anos, você se torna mais grato pelo que tem”, explica David.

De acordo com a narrativa da Psicologia, uma das teorias que podem explicar o fenômeno tem a ver com o passar do tempo.

Segundo ela, à medida que as pessoas envelhecem, aprendem a se adaptar a seus pontos fracos e fortes, ao mesmo tempo em que suas ambições inviáveis de vida e mundo vão diminuindo.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!