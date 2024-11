Ex-jogador do Goiás é alvo de Operação da PF para manipular apostas online

Familiares apostaram que ele receberia um cartão amarelo, o que de fato ocorreu

Samuel Leão - 05 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/ Alexandre Vidal/ FLamengo) (Foto: Divulgação/ Alexandre Vidal/ FLamengo)

O atacante Bruno Henrique, que já teve passagem pelo Goiás e atualmente joga pelo Flamengo, é o alvo de uma operação realizada nesta terça-feira pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDF). A ação, chamada de Operação Spot-fixing, recebe apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ).

Segundo as investigações, o jogador teria cometido uma falta intencional em partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023, realizada há um ano, para favorecer parentes no mercado de apostas. O lance resultou na expulsão de Bruno Henrique, ao final do jogo, e teria favorecido financeiramente diversos familiares dele.

A PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, em localidades como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). Entre os alvos estão o próprio Bruno Henrique, além de irmão, cunhada e dois amigos próximos.

A investigação iniciou-se após uma notificação ser emitida pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os agentes investigaram a casa do atacante na Barra da Tijuca, o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, e a sede do clube na Gávea.

Relatórios da International Betting Integrity Association (Ibia) e da Sportradar, que analisam riscos de apostas, identificaram um volume incomum de apostas sobre cartões na partida entre Flamengo e Santos.

Durante a apuração, foi identificado que familiares de Bruno Henrique apostaram que ele receberia um cartão amarelo, palpite que acabou se concretizando. Elas foram rastreadas com dados fornecidos por plataformas de apostas, com a mediação dos representantes legais indicados pelo Ministério da Fazenda.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que a situação configura, em tese, crime de manipulação de resultado esportivo, previsto na Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de reclusão.

A partida sob investigação ocorreu em 1º de novembro de 2023, na 31ª rodada do Brasileirão, com mando do Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique cometeu uma falta em Soteldo, do Santos, e recebeu um cartão amarelo. Em seguida, ao protestar agressivamente, recebeu um segundo amarelo e foi expulso. O Santos venceu o Flamengo por 2 a 1.

Na passagem pelo clube goiano, ocorrida em 2015, o atleta, que é dono do mais alto salário do flamengo atualmente – totalizando R$ 1,8 milhão ao mês, chegou a disputar 42 jogos, convertendo um total de 8 gols.