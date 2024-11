“Perdemos a eleição, mas queremos o melhor para nossa cidade”, diz Gomide em entrevista ao Portal 6

Deputado também afirma que continuará ajudando a cidade com recursos nas áreas da educação e saúde

Augusto Araújo - 05 de novembro de 2024

Antônio Gomide em entrevista ao Portal 6. (Foto: Portal 6)

Na noite desta terça-feira (05), o Portal 6 entrevistou Antônio Gomide (PT), deputado estadual que concorreu à prefeitura de Anápolis nas Eleições de 2024.

Em conversa com o jornalista Caio Henrique, o parlamentar destacou que, mesmo não sendo o mais votado no pleito eleitoral, saiu vitorioso politicamente ao alcançar mais de 75 mil votos – 25 mil a mais do que em 2020.

Gomide também pontuou que as eleições foram difíceis, muito voltada para a polarização ideológica. No entanto, ressaltou que mesmo não ocupando a cadeira de prefeito, irá colaborar com o município como deputado estadual.

“Entendo que o momento político agora é participar, ajudar a cidade, sabendo que perdemos a eleição, mas queremos o melhor para nossa cidade.”

Contudo, o deputado estadual ainda deu uma “alfinetada” no prefeito eleito Márcio Corrêa (PL), quando questionado sobre qual conselho daria para o adversário no pleito de 2024. “Falar menos e fazer mais. A população está esperando as ações e é o que desejamos a ele”, disse.

Dentre os planejamentos que tem para Goiás, Gomide afirmou que Anápolis será uma das prioridades, sem deixar de olhar para outros municípios que também precisam de auxílio.

Além disso, o deputado apontou que a área de Educação será um dos principais focos de ação, tendo como destaque o fortalecimento da Universidade Estadual de Goiás (UEG), aproximando os projetos e pesquisas feitos dentro da instituição para que elas possam ter resultados no cotidiano dos municípios onde atua.

“É um patrimônio dos goianos. É a única universidade estadual gratuita, com qualidade e que nós precisamos, enquanto deputados, com projetos, fortalecer o seu orçamento e fazer a defesa da universidade”.

Sobre a intenção de concorrer novamente à prefeitura de Anápolis, Gomide afirmou que colocará o nome dele à disposição, se assim for a vontade da cidade.

Além disso, sobre a possibilidade de concorrer ao cargo de deputado federal em 2026, ele desconversou e disse que só vai pensar nisso em 2026.