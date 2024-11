Pedreiro ensina forma fácil de consertar as telhas e o melhor: gastando pouco

Especialista mostra como acabar com os problemas de trincas em telhas que surgem ao longo do tempo

Magno Oliver - 06 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Roberto Araújo Construção Civil)

Dar aquela renovada na estrutura do telhado de casa é o sonho de muitos brasileiros, principalmente quando ela está repleta de infiltrações, rachaduras e trincas.

Assim, problemas de rachaduras nas estruturas das telha são acontecimentos sempre frequentes e, vira e mexe, estão por aí causando dor de cabeça em moradores de casas e apartamentos.

A trinca em telhas é um problema grave, pois pode causar danos estruturais, além de contribuir para o surgimento de problemas na parede e demais partes da casa.

Pensando nisso, um pedreiro especialista nesse tipo de problema bombou nas redes sociais compartilhando um tutorial muito bom para te ajudar.

O canal no YouTube do pedreiro Roberto Araújo (@robertoaraújoconstrução) usou uma medida paliativa simples de ser feita. Ele consegue dar um fim temporário no problema usando uma manta líquida muito potente.

Segundo ele, a técnica durou muito tempo nas aplicações em casas de clientes que fez, e sem a necessidade de reparos estruturais.

Na gravação, o pedreiro indica a SOS Telhas, uma manta líquida que ajuda muito em problemas de trincas e rachaduras. “Com esse produto, você consegue fazer reparo em qualquer telha”, pontuou o pedreiro.

Antes de começar o tutorial do reparo, o profissional explicou que é preciso limpar a telha a ser reparada usando uma esponja simples.

Em seguida, ele corta um pedaço de Dry Manta e, antes de aplicá-lo, passa a manta líquida na estrutura da telha e ainda brinca com a situação. “É como se tivesse fazendo um curativo”, ironiza o especialista.

Enquanto começava o reparo, ele colocava a Dry Manta em cima da telha e passava mais uma camada da manta líquida na telha. Depois disso, é hora de deixar secar por cerca de 30 minutos.

Em seguida, passe mais uma camada do produto e aguarde o tempo indicado para secar e fazer efeito.

Confira o vídeo completo do tutorial:

