Goiás ‘ajuda’ Brasil a ser eleito melhor país de turismo de aventura do mundo; veja como

Estudo escutou quase 17 mil pessoas e avaliou diferentes categorias

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Pousada São Bento, em Alto Paraíso. (Foto: Divulgação/ Pousada São Bento)

Uma pesquisa divulgada pelo portal US News & World Report e elaborada em parceria com a Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, elencou o Brasil como o melhor destino mundial de turismo de aventura, em 2024. O título conquistado contou com o apoio de Goiás que ‘ajudou’ o país a conquistar a marca.

No total, o estudo escutou quase 17 mil pessoas de diferentes partes do mundo, que avaliaram 89 países em categorias como qualidade de vida, mudanças climáticas, influência cultural e, principalmente, aventura.

De acordo com a empresa de tecnologia Hurb, que atua no mercado de turismo há 13 anos, um dos principais destaques quando o assunto é aventura no país está localizado na Chapada dos Veadeiros.

Por lá, é possível realizar uma das atividades mais procuradas, sendo ela o “Voo do Gavião”, que consiste em uma tirolesa localizada dentro da propriedade da Pousada Fazenda São Bento.

Com 850m de extensão a 100m de altura, ela é considerada uma das maiores e mais bonitas do Brasil, podendo alcançar uma velocidade de 55km/h e integra o Circuito de Aventura da Travessia Ecoturismo.

Ela está disponíveis aos finais de semana e feriados, das 09h às 17h, e segunda a sexta (para grupos e com agendamento prévio a partir de 4 pessoas).

Além dessa, outros destinos que também se destacam são o Parque Estadual da Pedra da Boca (Paraíba), Delta do Parnaíba (Piauí) e Chapada das Mesas (Maranhão).