Jovem morre em Anápolis após gravíssimo acidente entre moto e carro

Vítima estava internada no Hospital de Urgências, mas não resistiu aos ferimentos

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Marcos Vinicius Fernandes Correia. (Foto: Reprodição)

Um jovem, de 19 anos, identificado como Marcos Vinicius Fernandes Correia, faleceu na última quinta-feira (07), após um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro, em Leopoldo de Bulhões, em Goiás.

A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Anápolis, desde quarta-feira (06), logo após o acidente. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu, em torno de 13h. A previsão é que o corpo seja velado no povoado do Engenheiro Valente.

A situação aconteceu na GO-330, quando a vítima trafegava pela via em uma motocicleta, enquanto um carro, um Chevrolet Prisma, dirigia sentido a Anápolis.

Na altura do km 18, o condutor do automóvel fez uma conversão para a esquerda, fazendo com que a motocicleta, que trafegava pela mesma direção, colidisse lateralmente, projetando os dois veículos para fora da via.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram chamados e estiveram no local.