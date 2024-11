Filmes nacionais são destaque nas telonas de Aparecida de Goiânia

A animação brasileira "Arca de Noé" e o drama "Ainda Estou Aqui", fazem parte da diversa programação

Ruan Monyel - 09 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/Imagem Filmes/ Sony Pictures)

O cinema brasileiro está em alta nas telonas de Aparecida de Goiânia, trazendo uma programação especial que destaca o talento e a diversidade da produção nacional.

E mesmo com muita qualidade e histórias incríveis, muitas pessoas ainda insistem em dizer que o Brasil não faz filmes bons.

Mas, contrariando a opinião errônea desses indivíduos, duas grandes produções nacionais estão em destaque nos cinemas, e uma delas, com grandes chances de concorrer ao Oscar de 2025.

Começando por uma história bíblica que vai encantar todas as crianças, a animação “Arca de Noé” é inspirada em uma obra do brilhante Vinicius de Moraes.

No filme, acompanhamos o ratinho Vini, dublado por Rodrigo Santoro, e seu melhor amigo Tom, cuja voz é feita pelo comediante Marcelo Adnet.

Quando a grande inundação é anunciada, a dupla de amigos precisa entrar na Arca de Noé sem ser percebida, afinal, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos.

Esse é o início de uma grande e magnífica aventura, cheia de alegria, boas risadas e muita música. Assista ao trailer:

Um dos filmes nacionais mais esperados dos últimos anos, que é o grande candidato ao Oscar, também já está em exibição nos cinemas.

“Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e ganhador do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, é um lindo drama baseado em uma obra autobiográfica.

Na trama, Eunice (Fernanda Torres) vive uma vida comum, cuidando dos filhos ao lado do marido, que é um poderoso político, interpretado por Selton Mello.

Acontece que, com a chegada da ditadura militar, seu esposo é capturado pelo regime, forçando Eunice a sair da zona de conforto e se transformar em uma grande ativista dos direitos humanos.

Enquanto luta pela própria vida em meio ao caos da ditadura, ela procura pistas para encontrar o paradeiro de seu marido. Assista à prévia:

Além do cinema nacional, grandes títulos internacionais, que já caíram no gosto do público, seguem com sessões abertas durante a semana.

O medo fica por conta do sangrento e agonizante “Terrifier 3” e do terror psicológico “Não Solte”, filmes que prometem causar tensão no público.

A ação e diversão ficam por conta de “Venom: A Última Rodada” e “Operação Natal”, que, além de cenas repletas de adrenalina, entregam muitas risadas.

Além disso, a programação conta com outros títulos que podem estar em reta final de exibição, então não perca tempo e garanta os ingressos. Veja a lista completa:

– Som da Esperança;

– A Forja;

– Todo Tempo Que Temos;

– Tudo Por Um Pop Star 2;

– Robô Selvagem.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!