Prorrogadas inscrições para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,2 mil

Oportunidades contemplam todos níveis de escolaridade e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 09 de novembro de 2024

Pessoa fazendo prova em Concurso Público. (Foto: Divulgação/Agência Gov)

A Prefeitura de Guaraíta, cidade localizada na região Central de Goiás, prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público municipal, que visa preencher 65 vagas com salários de até R$ 4.236.

Agora, os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (11), por meio do site da banca organizadora Itec Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 140, dependendo do cargo desejado.

As oportunidades são destinadas a profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, e compreendem carga horária de até 40h semanais.

Com a retificação do edital, a avaliação dos candidatos também sofreu alterações, agora com previsão de a prova objetiva ser aplicada já no dia 24 de novembro.

Confira todas as vagas ofertadas:

Agente de Serviços Gerais (17)

Agente de Serviços e Obras Públicas (02)

Agente Comunitário de Saúde (01)

Analista de Controle Interno – ACI (01)

Auxiliar de Odontologia (02)

Auxiliar de Higiene e Alimentação (02)

Auxiliar de Secretaria (11)

Assistente Social (01)

Auxiliar de Pedreiro (02)

Condutor de Veículos Leves (09)

Engenheiro Civil (01)

Executor de Planejamento (01)

Eletricista (01)

Enfermeiro (02)

Farmacêutico (01)

Gestor do Portal de Transparência (01)

Gerenciador de Projetos (02)

Mecânico (01)

Motorista (02)

Monitor de Sala (04)

Operador de Máquinas de Médio Porte (02)

Operador de Máquinas de Grande Porte (02)

Odontólogo (01)

Psicólogo (02)

Professor de Matemática P-III (01)

Professor de Educação Física P-III (01)

Professor de Geografia P-III (01)

Técnico em Meio Ambiente (01)

Técnico em Enfermagem (08)

Para mais informações leia o edital e a retificação.