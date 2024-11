Novo RG permite a entrada de brasileiros em 8 países sem passaporte; veja a lista

Documento unifica outros 5 diferentes já usados atualmente e traz uma novidade para quem gosta de viajar

Magno Oliver - 13 de novembro de 2024

Pessoas esquiando no Valle Nevado, no Chile. (Foto: Reprodução)

Visando unificar em um só documento outros 5 documentos diferentes, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) veio para facilitar o uso e reduzir burocracia na vida dos brasileiros.

O novo documento adota o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país. Ela também conta com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo smartphone.

Assim, a CIN também serve agora como documento de viagem, pois traz inclusa em sua unificação o código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

De acordo com dados do Ministério do Planejamento e Orçamento, mais de 13,4 milhões de brasileiros já solicitaram a nova carteira de identidade. E para quem viaja, a notícia é muito boa.

Agora, o documento poderá ser utilizado nos países do Mercosul. Já em países fora do bloco, o uso do passaporte brasileiro ainda se faz necessário, mas dentro dele, a CIN é um documento universal aceito.

Veja os países do Mercosul:

Argentina;

Brasil;

Paraguai;

Uruguai;

Bolívia;

Venezuela (está suspensa de todos os direitos e obrigações);

Confira os países associados:

Chile,

Colômbia;

Equador (em negociação para se tornar um estado pleno);

Guiana,

Peru;

Suriname.

O que a CIN possui?

– A CIN é válida em todo o território nacional e possui um único número de identificação base, o CPF.

– A nova carteira tem um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone.

– Possui o chamado MRZ, que é o mesmo código internacional usado em passaportes. Assim, ela pode ser utilizada como documento de viagem.

– Tem emissão liberada em versão papel, policarbonato (plástico) ou digital no celular (pelo aplicativo GOV.BR).

Ela passa a substituir o título de eleitor, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de transtorno de espectro autista e o Registro Geral (RG).

Prazo de validade da CIN

– 5 anos para crianças de zero a 12 anos incompletos

– 10 anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos

– 60+: validade indeterminada

