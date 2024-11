Truque para limpar o micro-ondas, tirar os amarelados e deixar ele cheiroso

Basta misturar 3 ingredientes para limpar o equipamento em poucos minutos e sem esforço

Ruan Monyel - 13 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@ramonrecomenda)

Limpar o interior do micro-ondas é uma tarefa doméstica que, embora muito necessária, acaba sendo deixada de lado por muitas pessoas.

Manter o equipamento limpo é essencial para garantir o seu pleno funcionamento e não comprometer o sabor e a qualidade dos alimentos.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa é uma atividade que pode ser feita em poucos minutos e sem esforço; basta utilizar uma técnica simples.

Truque para limpar o micro-ondas, tirar os amarelados e deixá-lo cheiroso

Quem cuida de casa sabe como os eletrodomésticos são uma verdadeira “mão na roda” na execução dos afazeres diários.

E com o micro-ondas não é diferente; afinal, o equipamento é extremamente versátil, tornando-se indispensável em diversos preparos na cozinha.

No entanto, com o uso constante, é comum que ele acumule resíduos, fique com um cheiro desagradável e até desenvolva manchas amareladas.

Mas poucas pessoas sabem que existe uma forma simples e segura de deixá-lo limpo e livre do mau cheiro, sem precisar fazer muito esforço.

A dica, compartilhada em um perfil no Instagram (@ramonrecomenda), vai te ajudar a deixar o micro-ondas como novo.

Para fazer, em um recipiente, adicione 2 copos de água, 1 colher do detergente de sua preferência e o suco de um limão inteiro.

Agora, leve a mistura ao micro-ondas na potência máxima por cerca de 10 a 15 minutos, criando vapor dentro do equipamento.

Esse vapor vai soltar a gordura e os resíduos dentro dele; então, basta passar um pano úmido e retirar toda essa sujeira facilmente.

Além disso, o limão é responsável por acabar com o mau cheiro, deixando o eletrodoméstico limpinho de forma segura e prática. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ramon Neiva – Dicas Salvadoras (@ramonrecomenda)

Gostou da dica? Você também pode curtir:

– Atenção: nunca coloque o seu micro-ondas nesses lugares

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!