Segredo para deixar a Coca-Cola ou qualquer outra bebida estralando de tanto gelada em poucos minutos

Não aguenta mais comprar uma bebida na rua e ela estar quente ou semi-gelada? Esse tutorial vai te ajudar a resolver o problema

Magno Oliver - 15 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Depois de um dia cansativo de trabalho, tudo o que a gente mais deseja é uma coquinha gelada para espantar o cansaço e refrescar o corpo e a mente, não é mesmo?

Assim, nem sempre temos a sorte de encontramos uma bebida bem gelada, no ponto que gostaríamos e colocar para resfriar não é um processo tão rápido assim.

Dessa forma, a sorte de hoje é que um truque caseiro bombou nas redes sociais e ensinou para geral como resfriar a sua coquinha ou bebida preferida em poucos minutos.

Nada mais frustrante do que comprar uma bebida e se deparar com ela quente, sem condições de ser consumida, não é mesmo?

Foi pensando em acabar com esse sofrimento que Bruc Duarte, em seu Instagram (@brucduarte), compartilhou um tutorial que rapidamente fez sucesso. A dica do influenciador permite que qualquer bebida fique extremamente gelada em menos de meia hora.

O segredo está em um método simples, mas muito eficaz, utilizando itens que todo mundo tem em casa. A técnica envolve o uso de papel toalha, um borrifador de água e o freezer em funcionamento.

Na gravação, Bruc mostra que o primeiro passo é enrolar a lata ou a garrafa da bebida que você deseja resfriar com o papel toalha, molhar a embalagem com o borrifador e deixá-la no congelador por 30 minutos.

O resultado é uma bebida incrivelmente gelada, pronta para ser consumida imediatamente. Depois que Bruc compartilhou o truque com seus seguidores, o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

O truque simples e caseirinho de coração conquistou milhares de seguidores curiosos para testar se dá certo.

Confira o vídeo completo do tutorial para deixar sua coquinha trincando:

