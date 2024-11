Biden, Trudeau e Meloni se atrasam e perdem foto oficial de líderes do G20

RENATO MACHADO

A tradicional foto com os participantes da cúpula do G20 não conta com a participação de alguns líderes internacionais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o premiê do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Os três supostamente chegaram atrasado para o registro, que foi feito nesta segunda-feira (18) no intervalo entre duas sessões da cúpula, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos mais conhecidos do país, está ao fundo do retrato.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece na primeira fileira, ao lado de seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi – dois dos países que, assim como o Brasil, integram o bloco Brics.

Outro participante foi o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov. Na cúpula do ano passado, na Índia, houve constrangimento de alguns líderes em aparecer ao lado do russo devido à guerra em curso contra a Ucrânia, que é largamente condenada pelas potências ocidentais.

Durante as reuniões preparatórias em diferentes cidades indianas, representantes de vários países se recusavam a tirar foto ao lado dos russos. Para a foto oficial da cúpula, alguns líderes foram embora mais cedo e não houve a chamada “foto de família”.

A ausência de Biden no retrato deste ano foi a que mais chamou a atenção. Na véspera, uma imagem do presidente americano já havia viralizado nas redes sociais. Na ocasião, depois de conceder uma declaração à imprensa em um espaço de floresta do Musa (Museu da Amazônia), ele saiu e voltou de um mesmo lugar, onde estava seu staff de segurança.