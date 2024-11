Jovem morre após colidir motocicleta com ônibus escolar no Centro de Anápolis

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu

Denilson Boaventura - 18 de novembro de 2024

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 14 de Julho. (Fotos: Divulgação/PM)

Caique da Silva Rufino, de 20 anos, morreu após um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (18), no Centro de Anápolis.

O jovem pilotava uma motocicleta que colidiu com um ônibus escolar no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 14 de Julho.

Segundo o motorista do ônibus, o semáforo estava aberto para ele e fechado para o motociclista no momento do acidente.

Caique foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil (PC) investigará as circunstâncias do caso.