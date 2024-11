Alerta importante para quem é fã de manga neste fim de ano

Com o período de chuvas atingindo Goiás, o risco de acidentes domésticos tende a crescer, em especial os ligados à energia elétrica. Devido a isso, a Equatorial Goiás – companhia responsável pelo fornecimento elétrico no estado – emitiu um alerta importante para um incidente muito comum nesta época, que envolve os fãs de uma fruta: a manga.

Apesar de inusitado, o comunicado reforçou orientações ao colher esses frutos durante o período, uma vez que, muitas vezes, as árvores – conhecidas pela estatura surpreendente e muitas folhas – podem estar encostando em cabos de energia.

Ao realizar essas colheitas, muitas pessoas costumam utilizar pedaços de madeira ou bambus para alcançar os galhos mais altos, situação que pode causar perigo para os consumidores.

Segundo Alex Fernandes, executivo de Segurança da Equatorial Goiás, essa técnica pode acabar ocasionando curtos-circuitos, choques elétricos e interrupções no fornecimento de energia, além de provocar desgaste na fiação.

“Nunca aproxime bastões ou hastes dos cabos, porque a madeira, por exemplo, pode conduzir eletricidade. Aproveitar a temporada de frutas é importante, porém precisa ser feita com segurança”, pontuou.

O profissional também recomenda apanhar mangas somente quando certificado de que as árvores estão a, pelo menos, 2,5 metros de distância da rede elétrica.

Além da interrupção do fornecimento de energia, que pode acabar gerando transtornos para redes vizinhas, sendo necessário o apoio de equipes de reparação – procedimento que costuma demorar -, a empresa também alertou para os perigos para a própria população.

Para isso, a companhia compartilhou ‘orientações’ para garantir que a colheita seja saudável e feita com cuidado: dentre elas, não colher frutas com madeiras em dias de chuva ou com raios, visto que a árvore pode funcionar como para-raios, conduzindo energia e podendo provocar acidentes. Outra recomendação é não utilizar materiais metálicos, como o alumínio, uma vez que esses objetos também conduzem eletricidade, aumentando a chance de choque e até podendo causar morte.

Segundo a Equatorial, o mais indicado é colher frutas em árvores localizadas em espaços abertos e afastados das fiações, como parques e campos de futebol, mantendo todos os procedimentos de segurança.

Sofri um acidente, e agora?

Para situações em que ocorrem acidentes, a companhia recomenda isolar o local imediatamente, impedindo a aproximação de outras pessoas. É importante não retirar objetos que a vítima esteja segurando, visto que isso pode resultar em consequências, piorando o resgate durante a ocorrência.

Nestes casos, é necessário ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, e acionar uma equipe da Equatorial pelo 0800 062 0196.