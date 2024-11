Após quatro dias internado, morre homem que caiu de coqueiro no lago Corumbá

Ao cair, ele foi socorrido pelo patrão, e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança

Samuel Leão - 20 de novembro de 2024

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um trabalhador, de 39 anos, que havia caído de um coqueiro no dia 15, nas proximidades do lago Corumbá IV, morreu na noite da terça-feira (19). Desde então, ele estava internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O acidente aconteceu no final da tarde, por volta das 18h, quando ele estava subindo na árvore. Ao cair, ele foi socorrido pelo patrão, e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis.

Por lá, ele recebeu cuidados e foi transferido para o HEANA, onde ficou em tratamento em razão de ter fraturado uma vértebra na altura da nuca.

A transferência para a outra unidade teria ocorrido no final de semana e ele não teria resistido aos ferimentos.

O óbito foi confirmado pela equipe médica. O caso foi registrado como morte acidental e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).