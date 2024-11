Jovem faz selfie pendurada em janela de carro, cai e morre atropelada na PB

Câmeras de segurança registraram quando uma jovem morreu atropelada na madrugada desta segunda-feira (18) após cair da janela de um carro em movimento onde fazia selfies em João Pessoa (PB).

Outras duas jovens estavam penduradas para fora do veículo no teto solar quando ocorreu o acidente. As imagens mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou e caiu da janela do mesmo veículo. Uma outra mulher estava na janela esquerda do veículo.

Amanda foi atropelada por um veículo preto que acessou a pista por uma via secundária. O episódio ocorreu após o veículo passar por trás de um carro que parou no lado direito da pista logo após a queda da jovem. Em seguida, o atropelador acelera.

A jovem caiu com a cabeça no asfalto antes de ser atropelada. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu enquanto recebia atendimento hospitalar.

Testemunhas relataram à PM no local que as jovens no veículo voltavam de uma festa quando começaram a postar vídeos e fotos em uma rede social. A Polícia Civil investiga o caso.