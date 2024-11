Vídeo mostra pastor da Madureira coagindo vereador Reamilton Espíndola e gravando vídeo para enviar a Roberto Naves

"Estamos fechados com senhor, chefe. Pelo amor de Deus", diz o líder religioso, enquanto o parlamentar, visivelmente constrangido, mostra o celular para a câmera

Denilson Boaventura - 22 de novembro de 2024

Pastor Rangel Ribeiro dando pito no vereador Reamilton. (Imagens: Captura de tela)

O Portal 6 teve acesso a um vídeo que mostra o pastor Rangel Ribeiro, da Assembleia de Deus Madureira, coagindo o vereador Reamilton Espíndola (Podemos) a gravar um vídeo destinado ao prefeito Roberto Naves (Republicanos).

“Estivemos em uma reunião top e abençoada e agora está aqui o vereador Reamilton Espíndola fazendo a exclusão daquelas fotos lá no status do Zap, lá da internet, do Instagram, né, excluindo agora. Estamos fechados com senhor, chefe. Pelo amor de Deus”, diz o pastor no registro.

“Olha aí, sendo excluído, tivemos uma reunião top aqui e as fotos já saíram do ar agora e nós queremos essa parceria aí, junto com o senhor e com o Executivo”, completa, enquanto o vereador, visivelmente constrangido, mostra o celular para a câmera.

O Portal 6 apurou que conteúdo que Reamilton foi forçado a excluir pelo líder religioso seria uma foto ao lado de Márcio Corrêa (PL), ao qual Roberto considera inimigo. O parlamentar integra a atual base aliada e, desde que começou a dar sinais de apoio ao prefeito eleito, passou a ser alvo de perseguições e ameaças.

Como noticiado pela coluna Rápidas nesta semana, o PV, partido controlado pelo grupo do presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula (PDT), protocolou uma ação judicial pedindo a cassação da chapa do Podemos que elegeu Reamilton, sob acusação de fraude na cota de gênero.

Sem a Prefeitura de Anápolis a partir de janeiro, o grupo agora se agarra desesperadamente ao Legislativo, na tentativa de manter algum controle político na cidade.