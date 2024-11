Morador denuncia “cratera” na Avenida Goiás e deixa mensagem para prefeito Roberto Naves: “incentiva o meio ambiente”

Segundo o denunciante, buraco já está no local há cerca de três anos

Davi Galvão - 23 de novembro de 2024

Moradores plantaram uma pequena árvore no buraco. (Foto: Reprodução)

Um grande buraco, que se formou em um trecho da Avenida Goiás, na altura do bairro Vila Brasil, em Anápolis, se tornou alvo de piadas da população, que encontrou um jeito bastante curioso de lidar com a situação.

Em casos similares, não é raro ver pessoas colocando galhos e detritos como forma de sinalização e alerta aos condutores. Desta vez, porém, a extensão da vala era tamanha, que os moradores da região “plantaram” uma pequena árvore lá.

Em um vídeo, enviado ao Portal 6, é possível visualizar a enorme cratera, no meio da via, com carros e motos passando ao lado da erosão.

No registro, o cinegrafista ainda ironiza a situação, dizendo que o buraco já estava fazendo aniversário de três anos e que a árvore ainda era uma forma encontrada pela Prefeitura de incentivar os cuidados com o meio ambiente.

“Como que reclama de um governo desse? Cara que incentiva o meio ambiente da cidade […] O cidadão aproveita que o buraco tá fazendo aniversário de três anos e planta árvore”, brincou.

Ao final, ele também agradeceu, de forma irônica, o líder do Executivo Municipal: “Queria deixar aqui meu agradecimento ao excelentíssimo senhor, magnânimo, Roberto Naves”.

Apesar do tom leve do vídeo, é importante reforçar que a erosão representa um grave risco aos motoristas, em especial aos motociclistas, que podem vir a sofrer sérios acidentes na via.

O Portal 6 buscou a Prefeitura, para questionar acerca da erosão, bem como se há planos para efetuar reparos na via.

Em nota, a Administração Municipal afirmou que enviará uma equipe no local nesta segunda-feira (25), “para verificar a situação e tomar as devidas providências”.