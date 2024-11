Motorista fica preso às ferragens após colisão de caminhões na BR-060, a caminho de Anápolis

Em imagens feitas no local, é possível ver a força do impacto, que deixou veículo irreconhecível

Davi Galvão - 23 de novembro de 2024

Motorista ficou preso às ferragens após grave colisão. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão entre dois caminhões deixou um motorista preso às ferragens, em estado grave, na tarde deste sábado (23), na BR-060, na altura do município de Terezópolis, sentido Anápolis.

O acidente aconteceu após a vítima bater contra a traseira do outro veículo de grande porte, que estava logo a frente. Ainda não se sabem os detalhes da dinâmica que teria levado ao impacto.

Imagens registradas no local mostram a gravidade da batida, com o para-choque dianteiro do caminhão que vinha atrás ficando irreconhecível, tamanha a força da colisão.

O condutor ficou preso nas ferragens e teve de ser resgatado, com o uso de equipamento especial pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado em estado grave a uma unidade hospitalar.

Equipes da Trinfo, concessionária responsável pela via, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram presentes, prestando a assistência necessária.

Aos motoristas, que vão passar pelo trecho, fica o alerta de um grande congestionamento formado, em decorrência do acidente.