Mãe desabafa após filho ser flagrado furtando vassouras em Anápolis: “não aguento mais”

Jovem foi visto nas câmeras de segurança do supermercado e segue sendo procurado pela polícia

Thiago Alonso - 25 de novembro de 2024

Suspeito foi visto furtando as vassouras. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada no fim da tarde desta segunda-feira (25), após o proprietário de um estabelecimento no Residencial do Trabalhador, região Sul de Anápolis, denunciar ter sido vítima de um furto.

Segundo o empresário, de 42 anos, um jovem teria subtraído algumas vassouras do comércio, as quais ficam expostas na parte externa do local.

O homem disponibilizou imagens captadas pelas câmeras de segurança, nas quais é possível ver o suposto autor, de 19 anos, pegando alguns dos produtos e saindo normalmente.

Auxiliando nas investigações, o proprietário do estabelecimento relatou que conhece o suspeito, sabendo até mesmo onde ele mora, direcionando os policiais até o endereço.

Chegando à residência, a equipe se deparou com a mãe do jovem, que afirmou que ele não estava lá, tampouco que os itens estavam no local. Apesar disso, a mulher afirmou estar cansada das atitudes do filho, as quais, segundo ela, já teriam se repetido outras vezes e por isso “não aguentava mais”.

Alegando que “algo deveria ser feito” quanto aos crimes do filho, ela ainda chegou a ligar para ele, a fim de atraí-lo até a casa, mas não obteve êxito na tentativa.

Diante disso, equipes realizaram patrulhamento na região a fim de encontrar o suposto autor, mas sem sucesso.