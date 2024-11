Está acabando prazo para que goianos possam renegociar dívidas e limpar o nome no Serasa

Como novidade, há a opção de consolidar todas as pendências em uma única forma de pagamento

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2024

Prédio que abriga a Superintendência dos Correios em Goiás (Foto: Sílvio Túlio)

Termina nesta sexta-feira (29), o prazo para aqueles que desejam regularizar pendências financeiras através do Feirão Serasa Limpa Nome, em parceria com os Correios, que oferece descontos que podem chegar até 99% do valor da dívida.

Nos guichês da estatal, a população pode fechar os acordos e imprimir os boletos de quitação, sem qualquer custo adicional pelo serviço.

Para tal, os interessados têm opção de atendimento presencial em agências da estatal de todo o País. De forma inédita, há a opção de consolidar todas as dívidas em uma única forma de pagamento.

São mais de 1.000 empresas participantes da ação, incluindo as de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos que alcançaram, desde o início da campanha, mais de 90 mil atendimentos.

Em Goiás, foram realizados cerca de 2,6 mil atendimentos. “As nossas agências têm sido um canal importante por permitir às pessoas terem acesso ao serviço. Isso facilita muito para aqueles que preferem o contato humano para resolver questões tão importantes como as pendências financeiras”, pontuou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.