Equipe de Márcio Corrêa busca saber qual é a real situação da Educação em Anápolis

Grupo temático avalia condições da rede municipal para o início letivo de 2025

Denilson Boaventura - 29 de novembro de 2024

Grupo temático se reuniu para avaliar as condições em preparação para a próxima gestão. (Foto: Portal 6)

Integrantes da equipe do prefeito eleito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), se reuniram nesta sexta-feira (29) com representantes da atual gestão para avaliar as condições da rede municipal de ensino com vistas ao início do ano letivo de 2025.

O encontro, porém, deixou em evidência uma série de falhas no planejamento e na transparência das ações da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Um dos primeiros pontos discutidos foi a merenda escolar. A equipe de transição buscou informações sobre os contratos que expiram ainda este ano, os que serão renovados para 2025 e as licitações em andamento.

No entanto, conforme integrantes, as respostas foram insuficientes, revelando uma falta de clareza sobre um tema essencial para o funcionamento das unidades de ensino.

As obras em escolas e CMEIs também foram pauta, mas a Semed se limitou a informar que os dados referentes a pagamentos e percentuais de conclusão estão sob responsabilidade da Secretaria de Obras.

Transporte escolar

A atual gestão confirmou que 14 ônibus serão retirados de circulação por atingirem 10 anos de uso.

Um processo licitatório para substituição da frota e contratação de motoristas está em andamento, mas detalhes sobre o estágio dessa licitação ainda não foram disponibilizados, deixando dúvidas sobre a capacidade de atender à demanda no início de 2025.

Ao longo da semana, representantes de Márcio Corrêa visitaram cinco escolas municipais e sete CMEIs.

Durante as vistorias, foi constatada a necessidade de reformas urgentes em algumas unidades, além da identificação de espaços que poderiam ser ampliados para aumentar a capacidade de atendimento.