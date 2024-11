Inscricões para o Aprendiz do Futuro em Goiás: como participar, requisitos e valor da bolsa

Programa tem como foco tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade

Karina Ribeiro - 29 de novembro de 2024

Aprendiz do Futuro abre inscrições para estudantes goianos. (Wagnas Cabral / Governo de Goiás)

Seguem até o dia 30 de dezembro as inscrições para o programa do Governo de Goiás, Aprendiz do Futuro. O edital completo com todas as informações está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) e elas podem ser feitas no endereço eletrônico aprendizdofuturo.org.br.

Quem desejar fazer parte do programa social, os participantes devem atender os seguintes requisitos: ter entre 14 anos e 15 anos e 11 meses até o final de 2024. Para tanto, a família precisa estar registrada no Cadastro Único, em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam estudantes de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos, ou meio salário por pessoa.

O programa também tem como público-alvo adolescentes de etnia tradicional como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. E ainda integrante de família com mulher vítima de violência doméstica, além de cota para pessoas com deficiência, sem limite de idade.

O Aprendiz do Futuro tem como foco tecnologia, mercado de trabalho, alta performance e impacto social na vida dos jovens em situação de vulnerabilidade.

Eles recebem salário de R$ 663,39, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, vale-transporte, seguro de vida e uniforme.