Polícias do Brasil e da Argentina tentam capturar jacaré solto em lago na fronteira

CARLOS VILLELA

A presença de um jacaré em um lago na fronteira entre o Brasil e a Argentina mobiliza autoridades dos dois países em sua captura.

O lago internacional da Amizade, como é conhecido, fica na fronteira dos municípios de Dionísio Cerqueira (SC), Barracão (PR) e Bernardo de Irigoyen, na província argentina de Misiones. De acordo com a polícia argentina, o jacaré foi colocado no lago por uma pessoa ainda não identificada.

O animal foi avistado pela primeira vez na terça-feira (26), causando temor na população local, que acionou as forças de segurança. A operação de captura é coordenada pela 12ª unidade regional de polícia de Bernardo de Irigoyen e conta com o apoio da unidade da PMA (Polícia Militar Ambiental) de São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina.

Ainda não se sabe a espécie e a procedência do jacaré, e uma das poucas informações é que o animal tem porte médio. A área do lago é bastante visitada por moradores locais e turistas da região.

O temor é que o animal, por estar fora de seu habitat natural, possa não encontrar alimentos e, por isso, se tornar um risco para a segurança.

A intendência municipal de Bernardo de Irigoyen informou que o plano dos agentes de segurança é resgatar o jacaré e levá-lo para uma área menos urbanizada. “A operação tem como objetivo garantir tanto a segurança dos visitantes quanto o bem-estar do animal, transferindo-o para um habitat mais adequado”, diz a administração em nota.