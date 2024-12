Grave acidente envolvendo carro e van deixa duas vítimas fatais em rodovia de Goiás

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para prestar auxílio no local

Beatriz Bueno - 30 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Na tarde deste sábado (30) um grave acidente de trânsito foi registrado na GO-436, na zona rural de Cristalina, envolvendo a colisão entre dois veículos, que deixou duas vítimas fatais.

Conforme relatos iniciais, a batida envolveu um automóvel e uma van. Testemunhas informaram que o condutor do carro teria perdido o controle da direção, ocasionando o choque frontal.



O motorista do carro foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado à UPA de Cristalina. Já uma mulher, com fratura exposta, também foi levada para a unidade de saúde e posteriormente transferida para Goiânia.

No entanto, as duas vítimas, que morreram, ambas do sexo feminino, ficaram presas às ferragens de um dos veículos.

Ainda no local, as equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Guarda Civil Municipal e Polícia Rodoviária Estadual atuaram na ocorrência, na qual realizaram o desencarceramento dos corpos e sinalização da via.

Peritos e o Instituto Médico Legal foram acionados para a remoção das vítimas fatais e análise das circunstâncias do acidente.

Outros sobreviventes foram socorridos com ferimentos variados.