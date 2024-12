Homem é preso suspeito de matar esposa atropelada no interior de São Paulo

Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa local, mas não resistiu

Folhapress - 01 de dezembro de 2024

James Cristian dos Reis, de 46 anos, teria atropelado a própria esposa. (Foto: Reprodução)

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) – Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (29) em Franca, no interior de São Paulo, suspeito de feminicídio após ter atropelado sua esposa.

A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa local, mas não resistiu, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Imagens de câmera de segurança mostram que James Cristian dos Reis deixa o carro após ter atropelado Amanda Farias de Araújo, 27, na calçada. Ele atinge uma árvore e carrega a mulher por alguns metros.

“Em conversa com populares, os agentes souberam que o motorista do automóvel havia atropelado sua ex-companheira e fugido na sequência”, afirma a SSP em nota.

Reis foi encontrado e preso em flagrante pela corporação horas depois na área rural do município.

O homem foi levado à delegacia de Franca, onde foi autuado por feminicídio e tentativa de roubo de veículo. A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito.