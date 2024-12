Conheça a cidade que tem uma das praias mais lindas do Brasil e não é tão cara para ir

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Rolê Família)

Se você está em busca de um destino paradisíaco no Brasil, com uma das praias mais lindas do país e que não pesa tanto no bolso, Maragogi, em Alagoas, pode ser a escolha perfeita.

Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, a cidade oferece águas cristalinas, praias incríveis e uma experiência inesquecível – tudo isso sem precisar gastar uma fortuna.

O que faz Maragogi tão especial?

Maragogi é famosa pelas piscinas naturais, chamadas de galés, que se formam durante a maré baixa. Nessas piscinas, o mar vira praticamente uma imensa piscina azul-turquesa, onde é possível nadar entre peixes coloridos e corais.

A cidade tem um charme único, com praias de areia branca, coqueirais que emolduram a paisagem e uma vibe tranquila que conquista qualquer visitante.

Além disso, o destino se destaca pela gastronomia regional, com pratos à base de frutos do mar que agradam tanto o paladar quanto o bolso. É uma excelente pedida para quem quer relaxar sem gastar muito.

Como chegar a Maragogi?

A cidade fica a cerca de 130 km de Maceió, a capital de Alagoas, e a mesma distância de Recife, em Pernambuco. A maneira mais prática de chegar é via avião até uma dessas capitais.

De lá, é possível alugar um carro ou pegar ônibus que fazem o trajeto até Maragogi.

Para quem prefere uma viagem mais confortável, também há serviços de transfer, que custam entre R$ 100 e R$ 150 por pessoa.

E para quem já está no Nordeste, o acesso pela rodovia AL-101 é tranquilo e cheio de paisagens incríveis pelo caminho.

Quanto custa visitar Maragogi?

Apesar de ser um destino famoso, Maragogi é mais acessível do que muitos imaginam.

A cidade oferece hospedagens para todos os bolsos: desde pousadas simples, com diárias a partir de R$ 150, até resorts que garantem uma experiência all-inclusive por preços competitivos.

Os passeios às piscinas naturais, um dos pontos altos da viagem, custam cerca de R$ 100 por pessoa. Além disso, a alimentação em restaurantes locais é acessível, com pratos deliciosos a partir de R$ 25.

Melhor época para economizar

Quem quer curtir Maragogi sem gastar tanto deve evitar a alta temporada, que inclui férias escolares, feriados prolongados e os meses de verão.

De abril a junho e de agosto a novembro, os preços são mais baixos, e a cidade fica menos movimentada, o que torna a experiência ainda mais agradável.

Maragogi é a prova de que é possível conhecer um paraíso no Brasil sem comprometer o orçamento.

Com suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e um custo-benefício excelente, o destino merece estar no topo da sua lista. Vale a pena planejar e descobrir tudo o que esse pedacinho de Alagoas tem a oferecer!