Durante encontro com Caiado, Márcio Corrêa pede ajuda para resolver problema da Saúde em Anápolis

Governador e prefeito eleito se reuniram pela primeira vez

Pedro Hara - 03 de dezembro de 2024

Ronaldo Caiado (UB) e Márcio Corrêa (PL) se reuniram pela primeira vez nesta segunda-feira (02). Além do governador e do prefeito eleito de Anápolis. O vice, Daniel Vilela (MDB), também participou do encontro.

A saúde, um dos principais desafios da cidade, foi o tema central da reunião. Caiado assegurou que o secretário Rasivel dos Reis realizará uma visita a Anápolis para conhecer de perto a realidade local.

Márcio pediu que haja um esforço conjunto entre Estado e município para a realização de mutirões de cirurgias eletivas no início de 2025, com o objetivo de zerar a fila de espera.

Outro ponto debatido foi o transporte coletivo de Anápolis. No último domingo (1º), passaram a vigorar as novas tarifas de R$ 5,25 para pagamento com cartão e R$ 6 para pagamento em dinheiro.