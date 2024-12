CEO da United Healthcare é assassinado em frente a hotel em Nova York

Folhapress - 04 de dezembro de 2024

Brian Thompson, CEO da United Healthcare. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O CEO da United Healthcare, Brian Thompson, foi assassinado nesta quarta-feira (4), por volta das 6h45 da manhã, na frente do hotel New York Hilton Midtown, em Nova York, onde aconteceria um evento da empresa com investidores. A informação foi dada pelo Departamento de Polícia de Nova York.

Brian Thompson, 50 anos, chegou a ser levado para o hospital Mont Sinai West em estado crítico, mas foi declarado morto no hospital. A polícia definiu o ataque como “audacioso” e direcionado por um atirador que aguardava o executivo.

O assassinato “não parece ser um ato aleatório de violência”, disse a Comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch, em coletiva de imprensa. “Tudo indica que foi um ataque premeditado, planejado e direcionado.”

O Departamento de Polícia de Nova York está oferecendo até US$ 10 mil por informações sobre o tiroteio. Os policiais afirmam que responderam a uma chamada às 6h48 da manhã e encontraram Thompson na calçada em frente ao hotel, “com ferimentos de bala nas costas e na perna”.

A UnitedHealth lamentou o ocorrido em um comunicado: “Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare”, descrevendo-o como “um colega altamente respeitado e amigo de todos que trabalharam com ele”.

Tisch disse que o suspeito esperou Thompson por alguns minutos, se aproximou do executivo por trás e disparou várias vezes com a arma, que estava equipada com um silenciador. O suspeito fugiu “primeiro a pé” e depois em uma bicicleta eletrônica. Ele foi visto pela última vez no Central Park, ainda pela manhã.

Um telefone celular foi encontrado no beco onde ele foi visto fugindo. A polícia acrescentou que havia um GPS na bicicleta e que trabalha para acessar esses dados. “Com base nas evidências que temos até agora, parece que a vítima foi especificamente um alvo, mas neste momento, não sabemos o porquê”, disse o chefe de detetives da polícia de Nova York, Joseph Kenny. Segundo o detetive, o atirador parecia ser um homem de pele clara carregando uma “mochila cinza distinta”.

A esposa de Thompson, Paulette, disse à NBC News que ele havia recebido algumas ameaças, embora ela não soubesse de detalhes específicos. “Basicamente, eu não sei, falta de cobertura?” ela disse, segundo a rede. “Não sei detalhes. Só sei que ele disse que havia algumas pessoas que o estavam ameaçando.”

A UnitedHealth cancelou sua reunião de investidores. Thompson deveria falar no evento mais tarde no dia, ao lado de outros líderes, incluindo o diretor executivo do grupo, Andrew Witty.

A United Healthcare é a divisão de seguros da United Health, que foi dona da Amil em 2023, mas vendeu a operadora de plano de saúde para José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, em dezembro do ano passado por R$ 11 bilhões.

Thompson entrou na United Health em 2004, foi diretor financeiro e passou por outros departamentos antes de ser anunciado como CEO da United Healthcare, a divisão de seguros da empresa, em abril de 2021. Antes de se tornar diretor executivo, Thompson supervisionou os programas governamentais da United Healthcare, incluindo o Medicare, de julho de 2019 até abril de 2021.

A UnitedHealth tem um valor de mercado de US$ 566 bilhões e é a quarta maior empresa de capital aberto dos EUA em vendas. A UnitedHealthcare – maior seguradora de saúde dos EUA, que Thompson dirigia – contribuiu com cerca de 75% das receitas do grupo.

A empresa tem enfrentado as consequências de um enorme ataque de dados em sua unidade Change Healthcare, que fornece tecnologia para prestadores de saúde dos EUA, interrompendo o atendimento médico aos pacientes e o reembolso aos médicos por meses.

Em maio, um fundo de pensão que atende bombeiros em Hollywood processou a United e três executivos, incluindo Thompson, acusando-os de vender um total de US$ 120 milhões em ações após serem informados de uma investigação antitruste do Departamento de Justiça dos EUA antes que o público tomasse conhecimento, segundo a queixa.