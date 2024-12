Exames de DNA e divórcio: Vila Jaiara vai oferecer diversos serviços gratuitos neste sábado (07); veja como participar

Mobilização reúne esforços para oferecer soluções rápidas e acessíveis a questões civis importantes

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2024

Mutirão sendo realizado. (Foto: Divulgação/ DPE-GO)

No próximo dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em parceria com a Prefeitura de Anápolis e diversos órgãos, irá ofertar diversos serviços jurídicos e assistenciais gratuitos para a população. O Mais Justiça acontece a partir de 8h na Escola Municipal Comendador Miguel Pedreiro, na Vila Jaiara.

O evento reúne esforços para oferecer soluções rápidas e acessíveis a questões como divórcios, dissoluções de união estável, guarda de filhos menores, além de exames de DNA e reconhecimento de paternidade pelo programa Pai Presente. Outras demandas jurídicas e administrativas também serão atendidas, a depender de cada caso. A proposta é garantir que os participantes resolvam problemas importantes de forma eficiente, sem enfrentar burocracias prolongadas.

A realização do mutirão ocorreu pela união de várias instituições, incluindo a Defensoria Pública, o Vapt Vupt e a Polícia Civil (PC), entre outros parceiros. Tudo será feito de forma presencial, visando garantir agilidade no atendimento.

De acordo com a organização, o principal objetivo do Mais Justiça é democratizar o acesso a serviços essenciais e promover a resolução de questões que afetam diretamente o bem-estar das famílias.

Os interessados em participar devem levar documentos básicos: documento pessoal com foto, certidões de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e, se necessário, a escritura pública de união estável. Esses itens são essenciais para garantir que os atendimentos sejam realizados, permitindo que as demandas sejam resolvidas no próprio local.

O evento se encerra às 16h, e também irá atender demandas previdenciárias, cadastros no CadÚnico, testamentos, multas de trânsito e outros, contando até com a distribuição de sementes realizada pelo Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental (Nursa).