K-pop, dança do ventre e forró estão entre os destaques de apresentação beneficente em Anápolis

Iniciativa chamada "Dance & Ajude" busca auxiliar pessoas através da arrecadação de alimentos

Natália Sezil - 05 de dezembro de 2024

Apresentação reúne o trabalho de um ano de diversos dançarinos. (Foto: Reprodução/Youtube/Carolyn Silva)

O projeto beneficente Dance & Ajude celebra sua 3ª edição nesta sexta-feira (06), às 19h, no Auditório da Universidade Estadual de Goiás (UEG) no Bairro Jundiaí. A entrada é de 1kg de alimento não perecível, e o ingresso é retirado na hora.

O evento conta com apresentações de estilos variados: dança do ventre, k-pop, bolero, forró e zouk, com coreografias organizadas pelos professores Lanne Silva e Vitor Frugis. A presença da dança de salão, coreografada por Frugis, é a novidade desta edição.

Este ano, os alimentos arrecadados serão doados para o Lar Espírita Francisco de Assis Luz e Caridade. Nos espetáculos anteriores, já foram contemplados o Morhan – Movimento de Reintegração Hanseniano – Núcleo de Anápolis e a APAE Anápolis.

A motivação para a organização do evento é tanto ajudar outras pesssoas com a arrecadação, quanto passar adiante tudo que a dança tem a ensinar. A professora Lanne Silva conta que “a dança trabalha tudo: autoestima, coordenação… a motivação é a satisfação que vejo nas alunas de estarem mostrando o que aprenderam e ajudar”, afirma.

Ela continua: “É olhar para a aluna sorrindo e ver que ela conseguiu até mesmo um desejo de infância. Ela trabalha o ano inteiro para chegar no final do ano e arrecadar os alimentos”.

A expectativa é de que a casa esteja cheia, seguindo o que já vem acontecendo há dois anos, desta vez com capacidade máxima de 300 espectadores no auditório.