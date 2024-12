Terremoto atinge Califórnia, nos EUA, e governo emite alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira (5) no estado da Califórnia, levando o governo a emitir um alerta de tsunami para boa parte da costa oeste dos Estados Unidos.

O terremoto teve seu epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 60 quilômetros do litoral norte da Califórnia e a uma profundidade de 10 quilômetros. A área em terra mais próxima do epicentro não é densamente povoada, mas o alerta de tsunami emitido pelo Serviço Geológico dos EUA abrange quase 900 quilômetros de costa, incluindo a região metropolitana de San Francisco.

‘Ao todo, cerca de 4,7 milhões de pessoas vivem na área agora sob alerta. O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, emitiu um comunicado dizendo estar reunido com autoridades dos serviços de emergência do estado.