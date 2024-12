Conveniados do Esporte em Ação podem fechar as portas por falta de repasses da Prefeitura de Anápolis

Instituições que dependem do apoio financeiro estão sem receber desde o mês de outubro

Paulo Roberto Belém - 06 de dezembro de 2024

Ginásio Internacional Newton de Faria. (Foto: Samuel Leão)

Instituições beneficiárias do programa de iniciação esportiva da Prefeitura de Anápolis, o Esporte em Ação, estão sem receber os repasses, que até então deveriam ser mensais, e correm o risco de fecharem as portas.

O Portal 6 teve informações de que o pagamento está atrasado desde o mês de outubro, sendo que o repasse de setembro já foi pago em atraso, ao final do mês seguinte.

O receio é de que não haja transferência da verba por parte do Executivo ainda este ano e que a troca da administração municipal atrase, mais ainda, a chegada do dinheiro.

A parceira em vigência contempla 12 organizações que desenvolvem iniciação esportiva em várias modalidades: atletismo, esportes de quadra, de luta, dança, patinação, skate e até jogos de tabuleiro. No total, são 1.348 alunos atendidos.

De acordo com as normas do programa, os conveniados recebem o valor de R$ 50 por estudante que esteja participando de projetos executados por instituições contempladas com o edital.

Muitas dessas instituições dependem, exclusivamente, dos repasses para manter em funcionamento as atividades, como aluguel de espaço, materiais esportivos e contratação de profissionais.

“Caso o pagamento não seja realizado pela Secretaria de Integração Social, Esporte, Cultura e Renda, as instituições terão que suspender as atividades”, revelou uma fonte à reportagem, que pediu para ser não ser identificada.

Questionada sobre a procedência do atraso e expectativa dos repasses, a Prefeitura de Anápolis disse que não iria se pronunciar.