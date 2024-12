Mulher é morta a facadas pelo ex-marido no meio de rua na zona leste de SP

Folhapress - 06 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

FRANCISCO LIMA NETO – Uma mulher de 26 anos foi vítima de feminicídio na noite desta quarta-feira (4), na zona leste de São Paulo. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido no meio da rua no Jardim Lageado.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que Joelma Oliveira Souza, 26, foi atacada a facadas pelo ex-marido no meio da rua, depois de uma discussão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou a morte ainda no local.

O suspeito do crime, um homem de 40 anos, tentou fugir, mas vizinhos ficaram revoltados e passaram a agredi-lo.

“Quando chegamos no local havia uma grande multidão, aproximadamente umas 200 pessoas no local. Quando a população tomou conhecimento que o indivíduo havia obtido êxito em matá-la, a população se revoltou. Ele foi agredido, teve alguns ferimentos, foi levado ao hospital e lá permanece em observação, mas preso já”, disse o cabo da PM, José Roberto Campos, em entrevista.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele está sob escolta no Hospital de Setúbal. A arma utilizada no crime foi encaminhada ao Instituto de

Criminalística e a perícia foi acionada. O crime foi registrado como feminicídio no 63º DP (Vila Jacuí).

Ele ainda não havia apresentado advogado.