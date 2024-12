Jovem insulta policiais, reage com ofensas e acaba sendo presa por promover “festinha” e quebrar janela de vizinha

Ela teria, inclusive, utilizado a filha menor para resistir à prisão

Paulo Roberto Belém - 07 de dezembro de 2024

Janela teria sido quebrada na confusão (Foto: Divulgação)

Uma jovem, de 24 anos, foi presa em flagrante após uma confusão envolvendo uma denúncia de perturbação de sossego na noite desta sexta-feira (06) no Jardim Nações Unidas, região Central de Anápolis.

Tudo começou quando uma mulher, de 45 anos, teria reclamado de algazarras provocadas por uma “festa” na residência vizinha. A jovem então teria a recebido de forma agressiva, inclusive, tendo quebrado a janela dela ao som de “quero é matar ela, aquela desgraça”.

Neste momento, a Polícia Militar (PM) foi acionando e ao chegar ao local, os militares perceberam a agressividade dela, que confirmou a realização da “festinha”, mas negou que teria quebrado algo.

Mesmo com a negativa, a polícia já tinha provas do dano e ameaças, informando a jovem que seria lavrado um TCO por ameaça e dano. Os ânimos se exaltaram a partir disso.

Negando a assinatura do documento, ela foi informada de que a atitude poderia causar a prisão, mas mesmo assim, a jovem se recusou a assinar e afrontou os policiais com “não vou assinar essa porcaria, se vocês quiserem terão que me levar amarrada, seus lixos”.

Com a atitude, os militares agiram para prender a autora, que teria resistido, inclusive, usando a filha menor, de 7 anos, como escudo.

A jovem foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Anápolis e a criança entregue ao Conselho Tutelar. Ela responderá por ameaça, dano, resistência e desobediência.