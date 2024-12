Motociclista sofre grave acidente e morre um dia após fazer aniversário, em Vianópolis

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu ainda na unidade médica

Thiago Alonso - 07 de dezembro de 2024

Acidente foi registrado por câmeras de segurança de supermercado. (Foto: Reprodução)

Um dia depois de fazer aniversário, um jovem, de 29 anos, morreu após se envolver em um gravíssimo acidente de trânsito, neste sábado (07), em Vianópolis, município a 93 km de Goiânia.

O motociclista trafegava pela Avenida Antônio José Quinan, quando perdeu o controle ao fazer uma manobra, vindo a colidir com um carro que passava pela via.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, quando o piloto, que vinha em alta velocidade, invade a calçada de um estabelecimento logo após ser atingido pelo automóvel.

Após o impacto, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada às pressas para o Hospital São Sebastião.

Apesar dos esforços da equipe médica, o condutor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda na unidade de saúde.

O motorista do carro, por sua vez, permaneceu no local do acidente, onde prestou os devidos relatos à Polícia Militar (PM), sendo posteriormente encaminhado para uma delegacia.

De acordo com checagens preliminares, os dois veículos apresentavam irregularidades, incluindo licenciamento em atraso.

Diante disso, ambos foram recolhidos para um pátio, enquanto a Polícia Científica se dirigiu à cena do acidente a fim de realizar a perícia.

Apesar das pendências, o motorista foi liberado logo após realizar os devidos trâmites junto à unidade policial.