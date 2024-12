Paciente internado no Heana denuncia ter tido o celular furtado

Ao procurar pelo aparelho, homem encontrou apenas a película que ficava nele

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2024

Furto teria ocorrido no Heana. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste sábado (07), um homem, de 56 anos, alegou ter tido o celular furtado dentro do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele estava internado e teria deixado o aparelho em uma cadeira mas, ao voltar do banheiro, não o encontrou.

A situação se passou por volta das 03h, e ele estava acompanhado da filha. Ao se levantar para ir ao banheiro, o aparelho teria ficado debaixo de uma sacola, sobre uma cadeira.

Quando retornou, não encontrou aparelho A32 de cor azul. Ao ir até o banheiro novamente, só achou a película dele. Então, ele foi até a portaria da unidade e relatou o ocorrido.

Além disso, percebeu que, no local onde teria acontecido o furto, que fica em um corredor, havia câmeras de segurança. Portanto, decidiu acionar a Polícia Militar (PM) para denunciar a situação.

Uma guarnição se deslocou e conversou com um segurança da unidade, que informou que a equipe de monitoramento trabalharia apenas de segunda à sexta, mas reforçou que iria solicitar a apuração.

Os militares orientaram a vítima para que, quando tiver alta, se desloque para um delegacia para complementar o registro e auxiliar na investigação da Polícia Civil (PC).

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a assessoria do Heana para comentar o episódio.

Em nota, a unidade afirmou que possui “vigilância 24hs por dia, de segunda a domingo” e que as imagens de videomonitoramento “não identificaram movimentações suspeitas.”

Confira o posicionamento na íntegra: